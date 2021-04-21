Путин сообщил, что в России построят еще 1 300 новых школ для 1 млн детей

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Еще 1 300 новых школ для одного миллиона детей будет построено в России до конца 2024 года, сообщил президент Владимир Путин в среду в послании Федеральному собранию.

"В рамках уже действующей федеральной программы и с учетом ресурсов ВЭБ до конца 2024 года построим еще не менее 1 300 школ, в которых смогут учиться более одного миллиона ребят", - сказал Путин.

По его словам, на эти цели будет направлено 750 млрд рублей. Кроме того, за четыре года будет закуплено не менее 16 тыс. школьных автобусов, на эти цели выделят 35 млрд рублей. "Все школьные автобусы должны быть современными и безопасными", - добавил президент.

Он добавил, что в РФ будет сделано все, чтобы для молодого поколения было открыто как можно больше возможностей в жизни. "Этот путь, конечно же, начинается в школе. Она была и, уверен, будет для ребят вторым домом, который должен стать уютным и современным", - подчеркнул Путин.