Путин предложил установить доплату в 5 тыс. рублей для педагогов техникумов и колледжей

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Президент Владимир Путин предложил распространить ежемесячную доплату в размере 5 тыс. рублей для кураторов учебных групп техникумов и колледжей. Об этом он сказал в среду в послании Федеральному собранию.

"С прошлого года классные руководители уже получают ежемесячную доплату к зарплате, это очень нужное и, уверен, справедливое решение. Однако ко мне обращаются люди, пишут педагоги среднего профессионального образования, что о них забыли. Действительно, это так", - подчеркнул Путин.

"Нужно восстановить справедливость, нужно это исправить и установить такую же доплату в 5 тыс. рублей для кураторов учебных групп техникумов и колледжей", - добавил президент.

Он также отметил профессиональную работу учителей, преподавателей вузов и техникумов во время пандемии. "В период эпидемии многие врачи и медсестры, буквально вчера получившие дипломы, ординаторы и студенты медвузов смело пошли в так называемые красные зоны и встали рядом со своими старшими коллегами. В экстраординарной ситуации преподаватели, школьники, студенты колледжей и университетов учили и учились, принимали и сдавали экзамены. Ребята поддерживали своих родителей, старших родственников, молодежь России в период испытаний проявила себя в высшей степени достойно. Мы можем ими гордиться", - сказал президент.