Путин: РФ должна быть готова за четыре дня разработать тест-системы к любой новой инфекции

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Россия в случае появления инфекции, аналогичной коронавирусу, должна быть готова в течение четырех дней разработать свои тест-системы и в кратчайшие сроки создавать вакцины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию.

"В случае появления инфекции такой же опасной, как коронавирус, или, может быть, больше, не дай Бог, Россия должна быть готова в течение четырех дней - именно четырех дней - разработать собственные тест-системы", - сказал глава государства.

Кроме того, по словам Путина, необходимо в самое короткое время создавать отечественные вакцины и приступать к их массовому производству. "Для достижения этих задач мы определяем период к 2030 году, но чем раньше мы это сделаем, тем лучше", - подчеркнул президент.

Он отметил, что у России должен быть "мощный и надежный щит" в сфере санитарной и биологической безопасности. "Нужно обеспечить независимость России в производстве всего спектра вакцин, субстанций для фармацевтики, в том числе лекарств против инфекций, устойчивых к нынешнему поколению антибиотиков. Причем сделать это с максимальным использованием российского оборудования и отечественных компонентов", - добавил Путин.

"Мы запускаем инновационные программы по направлениям критически важным для развития страны. Они получат статус проектов государственного значения. О некоторых из них просто в качестве иллюстрации хочу сказать отдельно. Первое: у нас должен был мощный надежный щит в сфере санитарной и биологической безопасности. Мы понимаем теперь, что это такое", - сказал президент.