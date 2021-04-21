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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021

Путин призвал перезапустить на современной цифровой платформе работу общества "Знание"

Президент отметил, что это общество "в последние годы никто не замечает"

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Работа общества "Знание" должна быть перезапущена на современной цифровой платформе. Об этом в среду заявил президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию.

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"На современной цифровой платформе нужно перезапустить работу общества "Знание" <…> В последние годы оно вроде существует, но, вроде как, его никто и не замечает", - сказал глава государства.

Свою историю нынешнее общество "Знание" ведет от одноименной советской добровольной общественной организации. В 1992 году общество "Знание" РСФСР было переименовано в общество "Знание" России, это было общественное объединение. В 2015 году указом президента РФ была учреждена общественно-государственная просветительская организация "Российское общество "Знание".

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
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