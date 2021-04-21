Путин призвал перезапустить на современной цифровой платформе работу общества "Знание"

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Работа общества "Знание" должна быть перезапущена на современной цифровой платформе. Об этом в среду заявил президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию.

Новые выплаты для семей с детьми и борьба с COVID-19.

Новые выплаты для семей с детьми и борьба с COVID-19. Главные тезисы послания Путина

"На современной цифровой платформе нужно перезапустить работу общества "Знание" <…> В последние годы оно вроде существует, но, вроде как, его никто и не замечает", - сказал глава государства.

Свою историю нынешнее общество "Знание" ведет от одноименной советской добровольной общественной организации. В 1992 году общество "Знание" РСФСР было переименовано в общество "Знание" России, это было общественное объединение. В 2015 году указом президента РФ была учреждена общественно-государственная просветительская организация "Российское общество "Знание".