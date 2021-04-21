Путин: необходимы жесткий контроль и мониторинг в сфере борьбы с углеродными выбросами

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что в России нужен жесткий контроль и мониторинг в сфере борьбы с углеродными выбросами, а также адаптация сельского хозяйства и сферы промышленности к изменениям климата.

"Мы должны ответить на вызовы изменения климата, адаптировать к ним сельское хозяйство, промышленность, ЖКХ, всю инфраструктуру, создать отрасль по утилизации углеродных выбросов, добиться снижения их объемов и ввести здесь жестких контроль и мониторинг", - сказал он в послании Федеральному собранию.

Путин отметил, что за предстоящие 30 лет накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов в России должен быть меньше, чем в Евросоюзе. "Это сложная задача, имея в виду размеры нашей страны, особенности ее географии, климата, структуру экономики. Однако абсолютно уверен, что такая цель с учетом научно-технологического потенциала абсолютно достижима", - подчеркнул президент.