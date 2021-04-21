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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021

Путин заявил, что электронная виза в России должна оформляться за четыре дня

Как отметил президент, Россия - радушная страна, "открытая для настоящих друзей"

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поставил задачу обеспечить дистанционное и без лишних формальностей оформление электронной визы в РФ за четыре дня.

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Как проходило послание Владимира Путина Федеральному собранию
Как проходило послание Владимира Путина Федеральному собранию

"Задача конкретная: чтобы из большинства стран можно было дистанционно, без лишних формальностей и всего за четыре дня оформить электронную визу для поездок в Россию", - заявил глава государства, оглашая послание парламенту.

Он подчеркнул, что Россия радушная страна, "открытая для настоящих друзей". "Вы помните, что происходило во время Чемпионата мира по футболу, - сказал Путин. - Как только позволит эпидемиологическая ситуация, мы обязательно снимем все действующие ограничения, и к нам поедут миллионы туристов со всех концов света".

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
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