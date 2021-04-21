Власти Сахалина рассчитывают, что регион к 2026 году достигнет углеродной нейтральности

ТАСС, 21 апреля. Сахалинская область планирует в рамках климатического эксперимента в течение ближайших пяти лет создать систему управления выбросами парниковых газов и достичь углеродной нейтральности. Об этом заявил в среду заместитель председателя правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков во время сессии дискуссионного клуба ВШЭ и "Сбера", который проходит в рамках Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества (АМНК).

"С конца 2020 года мы приняли решение о проведении климатического эксперимента на территории Сахалинской области. Это решение было поддержано администрацией президента и правительством РФ. Сейчас готовится соответствующий федеральный закон по проведению эксперимента. Мы ставим две задачи в рамках этого эксперимента, он пятилетний: создать систему управления углеродными единицами, управления выбросами парниковых газов, которая будет включать в себя все: и верификацию, и систему торговли, и систему реализации климатических проектов. И вторая задача: мы планируем выйти на углеродную нейтральность к 2025-2026 годам. Это баланс между выбросами и поглощениями. Сейчас в этом направлении мы уже активно движемся, невзирая на то, что закон только сейчас готовится. Наша деятельность не какая-то теоретическая. Делаем кадастр выбросов и поглощений. В ближайшие дни он уже будет закончен" - рассказал Аленьков.

Зампред правительства Сахалинской области также рассказал, что в регионе реализуются проекты, связанные со снижением количества выбросов. "Мы планируем за пятилетку перевести половину транспорта на газомоторное и электрические виды энергии. У нас большой задел проектов, связанных с возобновляемыми источниками энергии. Уже запускаем работу водородного кластера", - сообщил Аленьков.

Он также рассказал, что в регионе планируют за пять лет на 100% газифицировать все котельные. "У нас более 170 котельных, это большой объем. С учетом того, что мы островной регион, 15% этих котельных будет не на трубном газе, а на СПГ" - пояснил Аленьков.