Памфилова надеется, что Навальный получит в колонии всю положенную медпомощь

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Экс-уполномоченный по правам человека в РФ, глава ЦИК Элла Памфилова надеется, что Алексей Навальный получит в колонии всю положенную медицинскую помощь.

В беседе с журналистами в среду она отметила, что, еще будучи уполномоченным по правам человека, всегда выступала за то, чтобы медицинская помощь в исправительных учреждениях была выведена из ведения ФСИН. Как подчеркнула Памфилова, для всех заключенных это имеет большое значение.

"Надеюсь, что у него так же, как и у всех остальных, будет все нормально. Я на это надеюсь. Я сейчас не занимаюсь этими проблемами, но думаю, что ему так, как положено, как должно быть, будут обеспечены все его права, связанные со здоровьем", - сказала Памфилова.