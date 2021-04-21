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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
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Кравцов: на выплату кураторам учебных групп техникумов потребуется 9,5 млрд руб. в год

Глава Минпросвещения добавил, что сегодня около 60% девятиклассников выбирают именно среднее профессиональное образование

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Введение ежемесячной доплаты в размере 5 тыс. рублей для кураторов учебных групп техникумов потребует выделения около 9,5 млрд рублей в год, сообщила в среду пресс-служба Минпросвещения со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова.

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Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил распространить ежемесячную доплату в размере 5 тыс. рублей, которую сегодня получают классные руководители школ, на кураторов учебных групп техникумов и колледжей.

"Министерство активно прорабатывает вопрос, чтобы ежемесячные выплаты за классное руководство были доведены до кураторов 104 365 учебных групп. На выплату кураторам на календарный год с учетом коэффициентов за работу в районах Крайнего Севера и приравненных [к ним] местностях на ежегодной основе необходимо и планируется около 9,5 млрд рублей в год", - отметил Кравцов.

Глава Минпросвещения добавил, что сегодня около 60% девятиклассников выбирают именно среднее профессиональное образование. "Это действительно качественное образование, поддерживаемое созданием максимально современных учебных мест и мест для практических занятий, приближенных к реалиям передового производственного цикла. Именно поэтому необходимость заниматься воспитательной работой в учреждениях среднего профессионального образования крайне важна. Задачи по воспитанию, по руководству группой отчасти схожи с тем, что ложится на плечи классных руководителей в школах", - отметил Кравцов.

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Кравцов, Сергей СергеевичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
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