Дума в ближайшее время примет законы о первоочередных мерах поддержки семей

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы намерены в ближайшее время принять законы, направленные на реализацию первоочередных мер поддержки семей, о которых заявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию в среду. Об этом корр. ТАСС сообщил первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.

"Президент поставил перед нами задачу, те первоочередные меры - я хотел обратить внимание, когда он говорил о мерах поддержки семей, он сказал, что это первоочередные меры - <…> эти первоочередные меры мы готовы реализовать в самое ближайшее время, приняв соответствующие изменения в законодательство. И по вопросам, касающимся поддержки матерей, которые ждут детей и которые нуждаются в материальной помощи, и по вопросам поддержки неполных семей", - отметил Исаев.

Он подчеркнул, что вопрос разовых выплат семьям "может быть урегулирован решением органов исполнительной власти".

По словам Исаева, депутаты в ходе рассмотрения поправок в федеральный бюджет предусмотрят необходимый объем средств для реализации положений послания. "У нас есть практика внесения изменений в бюджет, по итогам первого квартала мы традиционно вносим коррективы. Разумеется, в первую очередь коррективы будут направлены на реализацию тех задач, которые поставил президент", - отметил Исаев.

Исаев также отметил, что послание президента Федеральному собранию представляет собой план вывода экономики и социальной сферы России из кризиса, связанного с пандемией коронавирусной инфекции.

"Послание представляет собой развернутый план вывода экономики и социальной сферы нашей страны из кризиса, связанного с пандемией. Это фактически постпандемийное послание. Да, президент предупреждал, что угроза не отступила, но мы планируем, как мы будем развиваться, как мы будем развивать нашу экономику, рынок труда, социальную сферу в условиях, когда пандемия будет окончательно преодолена", - отметил Исаев.

Путин в ходе послания Федеральному собранию поручил к 1 июля выстроить целостную систему поддержки семей с детьми. В частности, с 1 июля должна быть введена выплата на детей в возрасте от восьми до 16 лет включительно, которые воспитываются в неполных семьях, в среднем размер выплаты должен составить 5 650 рублей в месяц. Кроме того, глава государства поручил распространить выплаты на беременных женщин, находящихся в трудной материальной ситуации, их размер в среднем составит 6 350 рублей в месяц. Также семьям, где есть дети школьного возраста и будущие первоклассники, в этом году выплатят единовременно по 10 тыс. рублей. Такую меру для первоклассников стоит распространить на следующие годы, отметил президент.