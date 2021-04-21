В Петербурге в полицию доставили 27 человек за акцию с нацистской символикой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Полицейские доставили в отдел 27 человек, в том числе подростков, за проведение акции с демонстрацией нацистской символики в Парке Победы в Санкт-Петербурге, сообщили журналистам в главке МВД по городу и Ленинградской области.

По данным ведомства, акция была проведена во вторник в Парке Победы в Московском районе города. У участников полицейские изъяли знамена и баллончики с краской.

"Сотрудники центра "Э" (по противодействию экстремизму - прим. ТАСС) ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти пресекли действия компании молодых людей, пытавшихся провести акцию с демонстрацией нацистской символики. 27 участников несанкционированного мероприятия в возрасте от 16 до 21 года, среди которых как юноши, так и девушки, были доставлены в полицию", - говорится в сообщении.

В отношении 24 человек составили административные протоколы по статье 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"). Материалы административных протоколов передадут в суд. Несовершеннолетних участников акции передали родителям после проведения профилактической беседы.