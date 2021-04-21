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Пандемия COVID-19
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Вакцину "Спутник Лайт" могут зарегистрировать в мае

Международное сопротивление российским вакцинам - политическое, от России никогда не звучало негатива в адрес иностранных вакцин, отметил глава Минпромторга Денис Мантуров
© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Вакцина "Спутник Лайт" может быть зарегистрирована в мае, к концу года планируется производить более 30 млн доз в месяц. Об этом журналистам заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

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"Мы исходим из того, что в мае месяце, может быть даже раньше. Я думаю, что к концу года можно будет выйти на объемы производства более 30 млн доз в месяц", - сказал он, отвечая на вопрос о вакцине "Спутник Лайт".

Международное сопротивление российским вакцинам - политическое, от РФ никогда не звучало негатива в адрес иностранных вакцин, добавил Мантуров.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что после завершения всех необходимых процедур эта вакцина будет включена в программу вакцинации. По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, вакцина "Спутник Лайт" в дальнейшем может быть использована для ревакцинации.

29 марта Центр Гамалеи подал заявку на регистрацию вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". Это облегченный вариант препарата "Спутник V", который состоит только из одного компонента и требует только одной прививки вместо двух. 27 февраля 2021 года в Москве началась вакцинация участников исследования вакцины.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссияПандемия COVID-19
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