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В Роспотребнадзоре назвали реальным создание тест-системы для новой инфекции за четыре дня

При этом, по словам члена-корреспондента РАН Александра Горелова, разработка новой вакцины займет четыре месяца

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Создать тест-систему для распознавания новой инфекции за четыре дня реально. Об этом сообщил журналистам в среду заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Александр Горелов.

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Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что Россия, в случае появления инфекции аналогичной коронавирусу, должна быть готова в течение четырех дней.

"Это действительно так. Это так называемый санитарный щит. В рамках совершенствования системы Роспотребнадзора как раз одна из задач - быстрое реагирование на соответствующие вызовы, быстрое создание вакцин и создание тест-систем за четыре дня. Это реально. Создавать вакцину нужно будет за четыре месяца, ставится именно такая задача", - сказал он.

Горелов пояснил, что платформы для вакцин уже созданы. Их состав сможет быть изменен.

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в РоссииПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
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