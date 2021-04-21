В Роспотребнадзоре назвали реальным создание тест-системы для новой инфекции за четыре дня

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Создать тест-систему для распознавания новой инфекции за четыре дня реально. Об этом сообщил журналистам в среду заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Александр Горелов.

Новые выплаты для семей с детьми и борьба с COVID-19.

Новые выплаты для семей с детьми и борьба с COVID-19. Главные тезисы послания Путина

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что Россия, в случае появления инфекции аналогичной коронавирусу, должна быть готова в течение четырех дней.

"Это действительно так. Это так называемый санитарный щит. В рамках совершенствования системы Роспотребнадзора как раз одна из задач - быстрое реагирование на соответствующие вызовы, быстрое создание вакцин и создание тест-систем за четыре дня. Это реально. Создавать вакцину нужно будет за четыре месяца, ставится именно такая задача", - сказал он.

Горелов пояснил, что платформы для вакцин уже созданы. Их состав сможет быть изменен.