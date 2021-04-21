Минздрав планирует провакцинировать от коронавируса 60% населения России к августу

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения РФ планирует привить от коронавируса 60% населения страны до августа 2021 года. Об этом сообщил в среду журналистам глава Минздрава Михаил Мурашко.

Новые выплаты для семей с детьми и борьба с COVID-19.

Новые выплаты для семей с детьми и борьба с COVID-19. Главные тезисы послания Путина

"Поскольку Минздрав отвечает за организацию, мы планируем провакцинировать 60% [населения РФ] до августа", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

В послании Федеральному собранию, оглашенном в среду, президент РФ Владимир Путин призвал всех жителей страны привиться против новой коронавирусной инфекции, чтобы победить пандемию. Глава государства также отметил, что решение задачи формирования коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции к осени во многом зависит от самих граждан, и попросил правительство, Минздрав, глав регионов в ежедневном режиме заниматься этими вопросами.