{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Минздрав планирует провакцинировать от коронавируса 60% населения России к августу

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал всех жителей страны привиться против инфекции, чтобы победить пандемию

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения РФ планирует привить от коронавируса 60% населения страны до августа 2021 года. Об этом сообщил в среду журналистам глава Минздрава Михаил Мурашко.

На эту тему
Новые выплаты для семей с детьми и борьба с COVID-19. Главные тезисы послания Путина
Новые выплаты для семей с детьми и борьба с COVID-19.

"Поскольку Минздрав отвечает за организацию, мы планируем провакцинировать 60% [населения РФ] до августа", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

В послании Федеральному собранию, оглашенном в среду, президент РФ Владимир Путин призвал всех жителей страны привиться против новой коронавирусной инфекции, чтобы победить пандемию. Глава государства также отметил, что решение задачи формирования коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции к осени во многом зависит от самих граждан, и попросил правительство, Минздрав, глав регионов в ежедневном режиме заниматься этими вопросами.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в РоссииПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
Минздрав планирует в конце апреля начать публиковать данные о числе привитых от ковида
Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о том, что "Спутником V" всего привиты около 10-11 млн человек как в РФ, так и в других странах
Читать полностью