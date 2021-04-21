Выпускные вечера в школах пройдут очно

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Выпускные вечера в школах в 2021 году пройдут очно, с учетом требований Роспотребнадзора, надеется глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

"Мы надеемся, что, с учетом требований Роспотребнадзора, очно пройдут выпускные вечера. Конечно, мы не должны расслабляться и все меры, предписанные Роспотребнадзором, соблюдать, чтобы исключать вспышки заболеваний", - сказал он ТАСС в среду.

В 2020 году из-за непростой эпидемической ситуации в стране общероссийские выпускные вечера для российских школьников и студентов состоялись в онлайн-формате.