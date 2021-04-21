Бурматов: законопроект об экологической ответственности внесут в Думу в кратчайшие сроки

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Законопроект о финансовой ответственности предприятий за причинение экологического вреда будет внесен в Госдуму в кратчайшие сроки, считает глава комитета нижней палаты по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов ("Единая Россия") . О необходимости ускорить принятие такого закона заявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания парламенту в среду.

"Большая история, о которой сказал президент, - экологическая ответственность, ликвидация объектов накопленного вреда, выведенных из эксплуатации предприятий для того, чтобы загрязнители платили за тот вред, который они нанесли экологии, и восстанавливали за собой окружающую среду. Здесь мы с правительством вместе работаем над соответствующим законом. Я думаю, что он прямо в кратчайшие сроки будет в Государственную думу внесен", - отметил Бурматов в беседе с корреспондентом ТАСС.