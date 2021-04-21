{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЕГЭ

У Минпросвещения нет планов по досрочному завершению учебного года

Ведомство также надеется провести ЕГЭ в ранее установленные сроки

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Министерство просвещения РФ не планирует досрочно завершать учебный год из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил ТАСС глава ведомства Сергей Кравцов.

"Сегодня ситуация нам позволяет спокойно, в традиционном формате завершить учебный год", - сказал он.

Минпросвещения также надеется провести ЕГЭ в установленные сроки, но готовится к разным вариантам событий. "Мы готовимся вместе с Рособрнадзором к организации проведения единого государственного экзамена. Напомню, что он пройдет в июне, с соблюдением требования Роспотребнадзора. Мы готовы к разным ситуациям. Но в целом сейчас не видим каких-то мер ограничивать школы. Если это будет делаться, то делаться точно, исходя из эпидемиологической ситуации", - сказал он.

Ранее Кравцов выразил надежду, что следующий учебный год в российских школах начнется в очном режиме.

Основной период ЕГЭ в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный - с 12 по 17 июля. ГВЭ участники будут сдавать в основные сроки с 25 мая по 16 июня и в дополнительные - 13-17 июля и 3-15 сентября. ЕГЭ в 2021 году сдают выпускники, которые намерены поступать в вузы.

Теги
Кравцов, Сергей СергеевичРоссияЕГЭ
Минздрав планирует в конце апреля начать публиковать данные о числе привитых от ковида
Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о том, что "Спутником V" всего привиты около 10-11 млн человек как в РФ, так и в других странах
Читать полностью