У Минпросвещения нет планов по досрочному завершению учебного года

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Министерство просвещения РФ не планирует досрочно завершать учебный год из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил ТАСС глава ведомства Сергей Кравцов.

"Сегодня ситуация нам позволяет спокойно, в традиционном формате завершить учебный год", - сказал он.

Минпросвещения также надеется провести ЕГЭ в установленные сроки, но готовится к разным вариантам событий. "Мы готовимся вместе с Рособрнадзором к организации проведения единого государственного экзамена. Напомню, что он пройдет в июне, с соблюдением требования Роспотребнадзора. Мы готовы к разным ситуациям. Но в целом сейчас не видим каких-то мер ограничивать школы. Если это будет делаться, то делаться точно, исходя из эпидемиологической ситуации", - сказал он.

Ранее Кравцов выразил надежду, что следующий учебный год в российских школах начнется в очном режиме.

Основной период ЕГЭ в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный - с 12 по 17 июля. ГВЭ участники будут сдавать в основные сроки с 25 мая по 16 июня и в дополнительные - 13-17 июля и 3-15 сентября. ЕГЭ в 2021 году сдают выпускники, которые намерены поступать в вузы.