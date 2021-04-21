Минздрав планирует в конце апреля начать публиковать данные о числе привитых от ковида

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Минздрав России планирует со следующей недели начать публиковать данные о числе привитых против новой коронавирусной инфекции в стране, сообщил в среду журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Мы все будем размещать со следующей недели", - сказал он в среду журналистам, отвечая на вопрос, сколько в стране уже привитых против коронавируса двумя компонентами вакцины.

Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о том, что "Спутником V" всего привиты около 10-11 млн человек как в России, так и в других странах.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 727 125 случаев заражения, выздоровели 4 352 873 человека, умерли 106 706. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.