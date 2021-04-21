Елизавета II поблагодарила британцев за поддержку после смерти принца Филипа

ЛОНДОН, 21 апреля. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II, отмечающая в среду 95-летний юбилей, поблагодарила своих подданных за поддержку, которую она получила от них после смерти ее супруга герцога Эдинбургского Филипа. Соответствующее заявление британского монарха было опубликовано в среду Букингемским дворцом.

"По причине своего 95-летия я получила сегодня много праздничных пожеланий, которые я сильно ценю. В то время, когда наша семья переживает глубокое горе, нам было приятно увидеть и услышать ваши сообщения о моем супруге, которые приходили из Великобритании, стран Содружества наций и всего мира. Моя семья и я лично хотели бы поблагодарить вас за поддержку и доброту, которую вы продемонстрировали по отношению к нам за последние дни", - говорится в заявлении Елизаветы II. Королева также подчеркнула, что была "глубоко тронута" подобной реакцией, которая стала подтверждением того, что "Филип имел невероятное влияние на жизни множества людей".

Похороны супруга королевы, умершего 9 апреля в возрасте 99 лет, состоялись 17 апреля на территории Виндзорского замка под Лондоном, где королева пребывает с конца ноябре прошлого года. В связи с коронавирусными ограничениями в траурной церемонии приняли участие лишь 30 самых близких членов монаршей семьи. Елизавета II впервые встречает свой день рождения на троне без герцога Эдинбургского, с которым она прожила в браке 73 года. За это время у пары родились четыре ребенка - наследник престола принц Уэльский Чарльз, принцесса Анна, герцог Йоркский Эндрю и граф Уэссекский Эдвард, а позже - восемь внуков и 10 правнуков.

В связи со смертью герцога Эдинбургского королевская семья находится в двухнедельном трауре, который завершится 23 апреля. Таким образом, по этой причине в этом году не будут произведены орудийные салюты. День рождения Елизаветы II традиционно отмечается 21 холостым залпом из пушек времен Первой мировой войны, однако вот уже второй год подряд королева обойдется без них: в 2020-м артиллерийские салюты не состоялись вследствие ограничений из-за пандемии.