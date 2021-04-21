В Турции началась вакцинация "Спутником V" сотрудников посольства России

АНКАРА, 21 апреля. /ТАСС/. Вакцинация сотрудников посольства России в Турции препаратом "Спутник V" началась в среду в Анкаре, сообщили журналистам в диппредставительстве.

"21 апреля в посольстве стартовала вакцинация сотрудников диппредставительства. Коллектив прививается российским препаратом "Гам-ковид-вак", широко известным как "Спутник V", разработанным российским Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, - рассказали в посольстве. - Одним из первых привился чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Алексей Ерхов".

По завершении процедуры Ерхов "выразил удовлетворение тем, что дипучреждение получило возможность провакцинироваться отечественным препаратом", а также поблагодарил медперсонал анкарского госпиталя "Башкент" за содействие. "Посол выразил надежду на то, что в скором времени российская вакцина будет одобрена и в Турции, что позволит широким слоям турецкой общественности получить доступ к этой доказавшей свою эффективность и уже одобренной в 61 стране мира российской разработке", - подчеркнули в дипмиссии.

Вакцинация первой дозой двукомпонентного препарата "Гам-ковид-вак" сотрудников российских загранучреждений пройдет в несколько этапов и завершится на следующей неделе.

23 января представитель РФПИ сообщил ТАСС о достижении договоренностей с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции о производстве "Спутника V" в Турции. По словам представителя, начался процесс трансфера технологии. 25 января председатель совета директоров турецкого производителя фармацевтической продукции VisCoran Ilac Sanayii A. S. Озтюрк Оран в интервью агентству Демирорен заявил, что его компания готова производить миллионы доз "Спутника V" после завершения процесса передачи технологий между двумя странами.

Вакцина "Спутник V" уже зарегистрирована регуляторами около 60 стран, общее население которых превышает 1,5 млрд человек. Более 30 стран уже начали массовую вакцинацию "Спутником V". Эффективность препарата на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.