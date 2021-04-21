Минобрнауки в ближайшие недели запустит программу по поддержке региональных вузов

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Минобрнауки в ближайшие недели запустит программу стратегического академического лидерства "Приоритет-2030", которая в том числе направлена на поддержку региональных вузов. Об этом сообщил глава министерства Валерий Фальков в интервью телеканалу "Россия-24" по итогам послания президента Федеральному собранию.

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил, что число бюджетных мест в вузах РФ в предстоящие два года увеличится на 45 тыс., отметив, что не менее 70% из них придется на регионы РФ, "где нужны выпускники".

"До 1 мая мы распределим на 2022 год бюджетные места, большая часть из них, конечно же, пойдет в регионы. Вторая важная часть - поддержать региональные вузы. Президент поставил задачу сделать поддержку не менее 100 региональных вузов, и мы в ближайшие две недели запускаем программу "Приоритет-2030", она именно на это и направлена", - заявил Фальков.

По его словам, такая мера в отношении регионов поможет создать условия, чтобы "молодежь получала образование, жила и работала у себя в регионе, условия для самореализации, развития талантов там, где родились и выросли".

Кроме того, Фальков отметил, что Минобрнауки намерено проанализировать работу 96 военных учебных центров в вузах, распространить эту практику планируется на другие университеты.

"Наша совместная работа с коллегами из Минобороны, у нас сегодня 96 военных учебных центров, они себя очень хорошо зарекомендовали, очень большой интерес у студентов наших, которые одновременно с обучением в вузах, с получением профессии учатся еще и в военных учебных центрах, мы хотим проанализировать эту практику и распространить на другие университеты", - добавил Фальков.