Мурашко: еженедельно разрешение на ввод в оборот получают миллионы доз вакцин от COVID-19

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Увеличение производства вакцин против новой коронавирусной инфекции в России продолжается, еженедельно выдаются разрешения на ввод в гражданский оборот миллионов доз препаратов, сообщил в среду журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"В настоящее время продолжается масштабирование производства вакцин для профилактики COVID-19. Еженедельно Росздравнадзор дает разрешение на ввод в оборот миллионов доз российских вакцин, которые доказали свою безопасность и эффективность. Специалистами отработана доставка вакцин в самые отдаленные уголки нашей страны", - сказал он.

Министр также отметил, что сегодня пройти вакцинацию может любой совершеннолетний гражданин России. Для этого по всей стране работают 5 427 стационарных и 1 524 мобильных пунктах вакцинации. "Их число мы продолжаем расширять. Активное участие граждан в вакцинации является важнейшим условием нашей победы над пандемией", - заключил он.

В среду президент России Владимир Путин в послании к Федеральному собранию призвал россиян не пренебрегать вакцинацией против нового коронавируса. Он также заявил, что формирование коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции к осени во многом зависит от самих граждан.