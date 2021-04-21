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В Нижнем Новгороде за репосты об акциях протеста задержан академик Ефим Хазанов

Ему грозит до десяти суток ареста

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Нижнем Новгороде академика РАН Ефима Хазанова за репосты в соцсетях, посвященные несанкционированным акциям протеста. Об этом ученый сам рассказал журналистам.

"Меня задержали и доставили в ОВД "Канавино". Насколько я понял, поводом послужили мои репосты в социальных сетях. Пока никаких протоколов в отношении меня не оформляют, вообще не особо мной занимаются. В настоящее время ко мне приехал мой адвокат", - заявил Хазанов.

Хазанов также сообщил, что ему грозит до десяти суток ареста. 

"В отношении меня составили протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления)", - написал ученый на своей странице в Facebook. Санкция этого пункта данной статьи предусматривает административный арест на срок до 10 суток.

Комментарием ГУ МВД по Нижнему Новгороду ТАСС пока не располагает.

Ефим Хазанов - академик РАН, известный специалист в области физики. Он занимается исследованиями лазерной физики и нелинейной оптики.

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