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Минпросвещения: оснащение педвузов новым оборудованием повысит эффективность обучения

Кроме того, разрабатываются программы взаимодействия школ и педагогических вузов, сообщили в министерстве

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Выделение дополнительных средств педагогическим вузам позитивно отразится на эффективности обучения студентов, сообщила в среду пресс-служба Минпросвещения России.

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Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил в ближайшие два года направить дополнительно 10 млрд рублей на ремонт и оснащение педагогических вузов. Глава государства также попросил правительство "уделить самое пристальное внимание современной подготовке будущих учителей".

"На базе педагогических университетов уже в этом году будут созданы первые комплексы педагогических "Кванториумов". Оснащение педагогических вузов современным учебным оборудованием - приоритетная задача министерства. Это позволит студентам уже во время учебы научиться эффективно работать на новом оборудовании, которое также поставляется в школы в рамках нацпроекта "Образование". Дополнительные же средства обеспечат дальнейшее улучшение инфраструктуры каждого федерального педагогического университета в ближайшие два года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время Минпросвещения России активно работает над тем, чтобы сделать программы для молодых педагогов более практико-ориентированными, интересными для молодежи.

"Начиная со следующего учебного года Минпросвещения России откроет в школах 5 тыс. профильных психолого-педагогических классов. Также разрабатываются программы взаимодействия школ и педагогических вузов", - указано в сообщении.

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