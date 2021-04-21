Минпросвещения: оснащение педвузов новым оборудованием повысит эффективность обучения

Новые выплаты для семей с детьми и борьба с COVID-19.

Новые выплаты для семей с детьми и борьба с COVID-19. Главные тезисы послания Путина

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил в ближайшие два года направить дополнительно 10 млрд рублей на ремонт и оснащение педагогических вузов. Глава государства также попросил правительство "уделить самое пристальное внимание современной подготовке будущих учителей".

"На базе педагогических университетов уже в этом году будут созданы первые комплексы педагогических "Кванториумов". Оснащение педагогических вузов современным учебным оборудованием - приоритетная задача министерства. Это позволит студентам уже во время учебы научиться эффективно работать на новом оборудовании, которое также поставляется в школы в рамках нацпроекта "Образование". Дополнительные же средства обеспечат дальнейшее улучшение инфраструктуры каждого федерального педагогического университета в ближайшие два года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время Минпросвещения России активно работает над тем, чтобы сделать программы для молодых педагогов более практико-ориентированными, интересными для молодежи.

"Начиная со следующего учебного года Минпросвещения России откроет в школах 5 тыс. профильных психолого-педагогических классов. Также разрабатываются программы взаимодействия школ и педагогических вузов", - указано в сообщении.