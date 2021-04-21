Москалькова: социально-экономические меры послания призваны обеспечить права человека

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Новые социально-экономические меры, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным в рамках послания Федеральному собранию, призваны в полной мере обеспечить соблюдение прав и свобод человека. Такое мнение высказала в среду уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, комментируя послание глава государства.

Новые выплаты для семей с детьми и борьба с COVID-19.

Новые выплаты для семей с детьми и борьба с COVID-19. Главные тезисы послания Путина

"Россия вновь уверенно выходит на путь устойчивого развития, контуры которого сегодня обозначил Владимир Владимирович. Новые социально-экономические меры призваны повысить благосостояние людей, сделать их жизнь безопаснее и комфортнее, в полной мере обеспечить соблюдение прав и свобод человека", - написала она в своем Instagram.

Омбудсмен пояснила, что каждое послание президента "посвящено правам человека, независимо от того, звучат там слова "права человека" или нет, потому что экономику, здравоохранение, культуру и другие направления государственной политики невозможно представить в отрыве от людей".

Москалькова обратила внимание, что в период пандемии новой коронавирусной инфекции "наиболее остро встали вопросы социального обеспечения, охраны здоровья, защиты трудовых прав, права на свободное передвижение", однако "благодаря своевременным и эффективным мерам органов власти удалось развернуть масштабную систему медицинской помощи и социальной поддержки, помощи малому бизнесу, нарастить производство лекарств и адаптировать жизнь к новым условиям".

"Развитие государства и гражданского общества и вовсе не остановилось. Поправки к Конституции РФ вывели на новый уровень гарантии прав и свобод человека. Несмотря на все невзгоды российское общество продемонстрировало удивительную сплоченность, духовное единство и взаимопомощь", - отметила уполномоченный.