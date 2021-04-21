Кубань рассчитывает летом принять около 300 тыс. детей со всей России

КРАСНОДАР, 21 апреля. /ТАСС/. Детские лагеря Краснодарского края в 2021 году примут не менее 300 тыс. детей со всей России, ожидает губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Новые выплаты для семей с детьми и борьба с COVID-19.

Новые выплаты для семей с детьми и борьба с COVID-19. Главные тезисы послания Путина

"Мы планируем, что в этом году детские лагеря посетят не менее 300 тыс. ребят со всей России", - написал Кондратьев в своем телеграм-канале.

Он отметил, что "детский отдых необходимо сделать максимально доступным".

Ранее в среду президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил возвращать родителям половину стоимости путевки детей в летние лагеря оздоровления и отдыха.

Краснодарский край является основным курортным регионом России, где сосредоточены крупные детские здравницы, в которых ежегодно отдыхают школьники из всех регионов России. Детские лагеря и здравницы региона в условиях пандемии за лето 2020 года приняли 27 тыс. детей, бюджет оздоровительной кампании превысил 2 млрд рублей. В прошлом году на Кубани всеми формами отдыха, оздоровления и туризма было охвачено 600 тысяч кубанских школьников, 174 тысячи детей из других субъектов РФ побывали в здравницах края.