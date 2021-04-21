Сенатор допустил, что меры поддержки беременных женщин могут снизить число абортов

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Предложенные президентом РФ Владимиром Путиным в среду меры поддержки беременных женщин, находящихся в трудной материальной ситуации, могут снизить количество абортов. Такое мнение высказал ТАСС член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.

Новые выплаты для семей с детьми и борьба с COVID-19.

Новые выплаты для семей с детьми и борьба с COVID-19. Главные тезисы послания Путина

Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил о введении выплат беременным женщин, находящимся в трудной материальной ситуации. Их размер в среднем составит 6 350 рублей в месяц (после шестой недели беременности).

"Часть женщин идет на этот шаг, на прерывание беременности, в связи с тяжелым материальным положением. Прежде всего, с моей точки зрения, на это [снижение количества абортов] направлена данная мера. Уверен, что какое-то количество женщин воздержится от этого шага, зная, что государство берет на себе часть расходов", - сказал сенатор.

Он добавил, что это шаг в направлении решения многоплановой демографической проблемы.

В ходе послания президент РФ также отметил, что сбережение народа страны является высшим национальным приоритетом в России, которая должна выйти на устойчивый рост численности населения.