Мурашко: проведение диспансеризации и профосмотров восстановят не позднее 1 июля

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Проведение диспансеризации и профилактических осмотров всех групп населения будет восстановлено в России не позднее 1 июля. Также рассматривается возможность расширения второго этапа диспансеризации, сообщил в среду журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Проведение диспансеризации и профилактических осмотров всех групп населения будет в полном объеме восстановлено не позднее 1 июля. Они будут организованы с учетом эпидемиологической обстановки с применением всех необходимых защитных мер, но будут нацелены на максимальный охват. Основной целью проведения диспансеризации и профосмотров является раннее выявление основных хронических неинфекционных заболеваний - прежде всего болезней системы кровообращения, злокачественных новообразований, болезней органов дыхания", - сказал министр.

Мурашко также отметил, что специалистами Минздрава России рассматривается возможность расширение второго этапа диспансеризации "за счет включения исследования липидного спектра для выявления атеросклероза сосудов, а также эхокардиографии". "Мы также проработаем возможность дальнейшего расширения перечня исследований и повышения эффективности программы диспансеризации и профосмотров", - заключил он.

Приоритетный порядок прохождения дипсансеризации

Мурашко отметил, что переболевшие коронавирусом в тяжелой форме будут проходить диспансеризацию и профилактический осмотр в приоритетном порядке.

"Те, кто перенес тяжелую форму ковид-инфекции, они являются приоритетными для прохождения диспансеризации", - сказал министр.

Мурашко отметил, что у ведомства есть обновленные приказы по диспансеризации. В предыдущие годы было закуплено более 1300 мобильных комплексов и других систем, в том числе флюорографических и маммографических, которые будут использоваться при диспансеризации. Кроме того, планируется дополнительное выделение средств на мобильные диагностические комплексы.

"Самое главное, чтобы диспансеризация стала толчком для населения к здоровьесберегающему поведению, для лечения хронических заболеваний и профилактики осложнений. Сама по себе просто диспансеризация без дальнейших действий, будет фиксацией сегодняшнего состояния здоровья. Она делается для того, чтобы последующие шаги человека обеспечили ему дополнительные годы жизни", - подчеркнул глава Минздрава.

Президент России Владимир Путин во время послания к Федеральному собранию поручил правительству и главам субъектов РФ запустить в полном объеме программы по диспансеризации и профилактическим осмотрам с 1 июля 2021 года для россиян всех возрастных групп.

В конце марта 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о приостановке диспансеризации взрослого населения в условиях распространения коронавирусной инфекции. Позже, 15 июля, было принято решение возобновить плановую диспансеризацию взрослых, регион должен сам принимать решение о начале мероприятий исходя из эпидемической ситуации. Однако пока еще не все субъекты возобновили диспансеризацию.