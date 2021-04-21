Пустыри у Мамаева кургана в Волгограде планируют отдать под инфраструктурные проекты

ВОЛГОГРАД, 21 апреля. /ТАСС/. Власти Волгоградской области рассматривают вопрос о застройке части прилегающих к Мамаеву кургану зон в связи с реализацией нескольких важных для региона инфраструктурных и социальных проектов, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе областной администрации.

Акт государственной историко-культурной экспертизы по проекту зон охраны объекта культурного наследия федерального значения "Мамаев курган - место ожесточенных боев в 1942-1943 годах" размещен на сайте комитета госохраны объектов культурного наследия Волгоградской области для общественного обсуждения.

"Разработанный проект вносит уточнения в ранее утвержденные зоны охраны, что обусловлено, в первую очередь, необходимостью реализации значимых для Волгоградской области инфраструктурных и социальных проектов. В частности, это строительство третьего и четвертого пускового комплекса мостового перехода через реку Волга в Волгограде, продолжение "нулевой" продольной магистрали города, развитие центрального парка культуры и отдыха, благоустройство прилегающих территорий", - сказали в пресс-службе.

Территория объекта включает в себя не только сам мемориальный комплекс на главной высоте России, но и прилегающие участки, которые расположены в том числе за первой продольной магистралью, а также развивающуюся территорию в Дзержинском районе, пояснили в пресс-службе.

"Принимая во внимание особую историческую ценность "Мамаева кургана", проект учитывает необходимость сохранения его полноценного визуального восприятия, а также жестких запретов и ограничений хозяйственной деятельности в границах зон охраны объекта культурного наследия. После общественных обсуждений проект зон охраны "Мамаева кургана" будет направлен на согласование в Министерство культуры РФ", - добавили в пресс-службе обладминистрации.

Мамаев курган - возвышенность на правом берегу Волги, где происходили ожесточенные бои. Сейчас там расположен памятник-ансамбль "Героям Сталинградской битвы" с главным монументом "Родина-мать зовет!", а также несколько братских и индивидуальных могил. Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников является одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы советских войск над Германией.