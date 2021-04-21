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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021

Путешествующие по России студенты смогут проживать в университетских кампусах

Глава Минобрнауки Валерий Фальков отметил, что в России есть общежития с комфортными условиями

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Минобрнауки России намерено поддержать внутренний студенческий туризм, предоставив студентам возможность останавливаться в общежитиях региональных университетов. Об этом по итогам Послания президента РФ Федеральному собранию сообщил глава министерства Валерий Фальков в интервью телеканалу "Россия-24".

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"В первой части послания <...> впервые прозвучала идея студенческого туризма. Мы его поддержим. Потому что студенты, конечно, с удовольствием путешествуют, и мы хотим сделать точками, местами их проживания лучшие кампусы, которые есть у некоторых наших университетов", - сказал он.

Он отметил, что в России есть общежития с комфортными условиями. "Поэтому вполне можно в каникулы, в летнее время, допустим, приехать в Крым, или на Дальний Восток, или в Сибирь, или центральную часть России. Одновременно полезное с приятным соединить - и посмотреть уникальные города, и поучиться в какой-нибудь летней школе", - добавил министр.

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РоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
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