Путешествующие по России студенты смогут проживать в университетских кампусах

"В первой части послания <...> впервые прозвучала идея студенческого туризма. Мы его поддержим. Потому что студенты, конечно, с удовольствием путешествуют, и мы хотим сделать точками, местами их проживания лучшие кампусы, которые есть у некоторых наших университетов", - сказал он.

Он отметил, что в России есть общежития с комфортными условиями. "Поэтому вполне можно в каникулы, в летнее время, допустим, приехать в Крым, или на Дальний Восток, или в Сибирь, или центральную часть России. Одновременно полезное с приятным соединить - и посмотреть уникальные города, и поучиться в какой-нибудь летней школе", - добавил министр.