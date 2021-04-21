Власти Петербурга планируют организовать вакцинацию от коронавируса в садоводствах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Возможность вакцинации от COVID-19 для жителей Санкт-Петербурга, уехавших на летний сезон на дачи, планируется предусмотреть в амбулаториях, которые городские власти организуют на территории садоводств. Об этом сказал ТАСС губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, комментируя Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

В послании президент призвал всех жителей страны привиться против новой коронавирусной инфекции, чтобы победить пандемию, и поручил главам регионов и профильным ведомствам обеспечить возможность сделать прививку повсеместно.

"На территории города и области более 700 тысяч дачных участков. Ежегодно с мая по сентябрь туда выезжают порядка 2,5 млн петербуржцев. За счет бюджета города мы начали открывать в садоводствах амбулатории. В этом году откроем 10 новых в тех массивах, где раньше не было медицинской помощи, всего в этом сезоне на дачах будут работать порядка 50 наших амбулаторий. Планируем организовать в них вакцинацию от коронавируса", - сказал Беглов.

По данным городской администрации, вакцинацию от новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге прошли уже более 500 тыс. человек.

Как сообщил журналистам, комментируя послание президента, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, областные власти также организуют в регионе работу передвижных амбулаторий. Они будут направлены в удаленные населенные пункты для проведения диспансеризации. Также планируется организовать выезд в районы кардиологов, чтобы проводить необходимые обследования и оказывать помощь в лечении сердечно-сосудистых заболеваний.