Замглавы муниципалитета арестовали в Санкт-Петербурге за организацию акции 31 января

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга назначил семь суток административного ареста муниципальному депутату, заместителю главы муниципального образования "Гавань" и координатору "Открытой России" в Петербурге Сергею Кузину за организацию массового мероприятия, что повлекло нарушение общественного порядка, сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд назначил Кузину семь суток административного ареста", - сказали в пресс-службе.

Кузин был задержан во вторник, в отношении него составили протокол по ст. 20.2.2 КоАП РФ ("Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка") за акцию, которая прошла в городе 31 января.

Несогласованные акции прошли в Петербурге 23 и 31 января, а также 2 февраля. В ходе акций были задержаны десятки их участников, протоколы о нарушениях были составлены более чем на 1,4 тыс. их участников. Суды отправили под административный арест более 350 человек, более 650 человек были оштрафованы. СК также возбудил несколько уголовных дел по факту применения насилия в отношении силовиков на акциях, а полиция уголовное дело об умышленной блокировке дорог.

В связи с появившейся в сети информации о новых подобных мероприятиях полиция Петербурга ранее призвала граждан не участвовать в несогласованных акциях и предупредила о риске заражения коронавирусом в условиях массового скопления людей, а также о возможных провокациях.

26 апреля 2017 года Генеральная прокуратура РФ приняла решение о признании "Открытой России" нежелательной на территории страны.