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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021

В Госдуме считают, что выплаты беременным снизят число абортов и повысят рождаемость

Владимир Путин ранее в ходе послания Федеральному собранию предложил ввести выплату беременным женщинам с низкими доходами. Выплата в среднем составит 6350 рублей в месяц

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Предложение президента РФ Владимира Путина о введении выплат беременным женщинам с низкими доходами позволит значительно сократить число абортов в стране. Такое мнение высказал в среду корреспонденту ТАСС зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль ("Единая Россия").

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"Это очень важная мера поддержки. Если беременная женщина, оказавшаяся в трудной ситуации, будет иметь поддержку от государства, то она не встанет перед трудным выбором. Думаю, такая мера поможет значительно сократить число абортов в стране и повысит рождаемость", - отметил Огуль.

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил ввести выплату беременным женщинам с низкими доходами, вставшим на учет в ранние сроки беременности. Выплата в среднем по стране составит 6350 рублей в месяц.

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РоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
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