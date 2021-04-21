В Госдуме считают, что выплаты беременным снизят число абортов и повысят рождаемость

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Предложение президента РФ Владимира Путина о введении выплат беременным женщинам с низкими доходами позволит значительно сократить число абортов в стране. Такое мнение высказал в среду корреспонденту ТАСС зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль ("Единая Россия").

Новые выплаты для семей с детьми и борьба с COVID-19.

Новые выплаты для семей с детьми и борьба с COVID-19. Главные тезисы послания Путина

"Это очень важная мера поддержки. Если беременная женщина, оказавшаяся в трудной ситуации, будет иметь поддержку от государства, то она не встанет перед трудным выбором. Думаю, такая мера поможет значительно сократить число абортов в стране и повысит рождаемость", - отметил Огуль.

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил ввести выплату беременным женщинам с низкими доходами, вставшим на учет в ранние сроки беременности. Выплата в среднем по стране составит 6350 рублей в месяц.