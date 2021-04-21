Гостиницы Краснодарского края забронированы на майские праздники почти на 100%

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Отели и гостиницы в Краснодарском крае на майские праздники забронированы почти на 100%. Об этом сообщила в среду врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Мария Золотухина.

"Сезон 2021 года стартует раньше, чем мы привыкли к этому. Уже с майских праздников мы видим практически стопроцентную загрузку многих объектов, сектор 4-5 [звезд] заполнен практически полностью", - сказала Золотухина на IV ежегодной конференции "Туризм в России: курс на регионы" в Москве.

По ее словам, в этом сезоне в регионе ожидается около 14-16 млн туристов, что практически доходит до рекорда 2019 года, когда Краснодарский край посетили 17,5 млн человек.

В регионе продолжают действовать ограничительные меры по коронавирусу - масочный режим, режим работы некоторых объектов.

Краснодарский край является основным курортным регионом России, в 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. Из-за пандемии коронавируса в регионе вводили мораторий на взимание курортного сбора, который был снят 1 января 2021 года.