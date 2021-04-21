Губернатор Мурманской области сообщил о продлении проекта "Зарплата мамы" до 2026 года

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Проект "Зарплата мамы", как и другие меры социальной поддержки семей с детьми, будут продолжать реализовывать в Мурманской области. Об этом сообщил в среду губернатор региона Андрей Чибис после послания президента Федеральному собранию.

"На региональном уровне с июля 2018 года мы запустили ежемесячные выплаты "Зарплата мамы", чтобы дополнительно поддержать северянок, которые родили ребенка до достижения своего возраста 26 лет. Эту выплату будем продлевать до 2026 года", - сообщил Чибис.

Губернатор также отметил, что федеральная выплата семьям, где есть школьники и будущие первоклассники, коснется порядка 85 000 семей в Мурманской области.

Ранее в среду президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию заявил, что с 1 июля вводится выплата на детей в возрасте от восьми до 16 лет включительно, которые воспитываются в неполных семьях, - в среднем 5 650 рублей в месяц. Кроме того, выплаты будут распространены на беременных женщин, находящихся в трудной материальной ситуации. Их размер в среднем составит 6 350 рублей в месяц (после шестой недели беременности).

Также семьям, где есть дети школьного возраста и будущие первоклассники, в этом году следует выплатить по 10 000 рублей.