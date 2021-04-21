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Минтруд оценил затраты на увеличенные больничные на детей до семи лет

На эти цели потребуется дополнительно свыше 4 млрд рублей

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Увеличение размеров пособий по временной нетрудоспособности для родителей детей в возрасте до семи лет потребует дополнительно свыше 4 млрд рублей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда РФ в среду.

"Увеличение размеров пособий по временной нетрудоспособности родителям детей до семи лет включительно потребует дополнительно свыше 4 млрд рублей. По инициативе президента родители, воспитывающие маленьких детей, получат дополнительную защиту. Вне зависимости от стажа, если такой родитель будет брать больничный для ухода за ребенком, он будет получать 100% от средней заработной платы", - сказал глава Минтруда Антон Котяков, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

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