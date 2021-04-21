Петербург поддержит своих жителей субсидиями на газификацию дач в Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Садоводства в Ленинградской области, где более половины владельцев дач - жители Санкт-Петербурга, смогут получить субсидии на газификацию из средств петербургского бюджета. Об этом сообщил ТАСС в среду губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, комментируя послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

В послании президент поручил разработать четкий план газификации домохозяйств в населенных пунктах с подводкой газа непосредственно до границы земельных участков граждан.

"Мы крайне заинтересованы в том, чтобы государство упростило и ускорило подводку газа в садоводческие массивы. Это сделает газ более доступным. Тогда город, со своей стороны, может рассмотреть вопрос о выделении субсидий на газификацию для садоводств в Ленобласти, где 51% и более составляют петербуржцы. Сейчас мы предоставляем им субсидии только на электрификацию, обустройство дорог и другую инфраструктуру", - сказал Беглов.

По его данным, порядка 200 тыс. петербургских семей проживают в садоводствах Ленинградской области постоянно. При этом для многих газификация дачного дома - неподъемная задача, особенно для пенсионеров. Город, по его словам, готов поддержать программы газификации, чтобы обеспечить людям необходимый минимум комфорта.

"У нас хорошо идет совместная с "Газпромом" программа газификации малых населенных пунктов в границах Санкт-Петербурга. До областных садоводств еще не дошли", - добавил губернатор.