В Тамбовской области выявили сайты, на которых оскорбляют ветеранов

ТАМБОВ, 21 апреля. /ТАСС/. Прокуратура города Моршанска Тамбовской области выявила сайты с информацией, оскорбляющей ветеранов и ставящей под сомнение роль советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом в среду сообщает надзорный орган.

"В ходе проверки выявлены три интернет-страницы, на которых размещены выражающие явное неуважение к обществу сведения о Дне Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, связанные с защитой Отечества, оскорбляющие честь и достоинство ветеранов войны, а также ставящие под сомнение роль советского народа в окончательной победе над фашистской Германией", - говорится в сообщении.

Прокуратура обратилась в суд с требованием признать выявленные страницы запрещенными к распространению на территории России и заблокировать их.