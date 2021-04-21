В Петербурге выделили 17 прививочных пунктов для вакцинации персонала ПМЭФ от коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Централизованную вакцинацию организаторов и персонала Петербургского международного экономического форума от коронавирусной инфекции организовали в 17 прививочных пунктах на базе городских поликлиник. Об этом журналистам сообщили в среду в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.

"Определены 17 пунктов в городских поликлиниках и 14 мобильных пунктов для проведения централизованной вакцинации от коронавируса более 2 тыс. сотрудников из 54 организаций, которые задействованы в подготовке к ПМЭФ. Первым компонентом вакцины привились более 230 человек", - сказали в аппарате вице-губернатора.

По словам Эргашева, около двухсот организаций обеспечивают иммунизацию сотрудников от COVID-19 самостоятельно, однако в случае необходимости для них предусмотрены еще 10 прививочных пунктов. Он также напомнил, что иммунизация сотрудников учреждений культуры Петербурга организована в центре вакцинации в Михайловском театре.

Вице-губернатор обратил внимание представителей туротрасли, руководства гостиниц, учреждений культуры и сферы питания, задействованных в подготовке к ПМЭФ, на необходимость вакцинации персонала для своевременного формирования иммунитета. "Город окажет в этом всю необходимую помощь", - добавили в его аппарате.

Петербургский международный экономический форум в этом году состоится 2-5 июня, он пройдет очно с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. Тема форума в этом году - "Снова вместе. Экономика новой реальности". В архитектуре деловой программы запланировано более ста дискуссий.