Почему в XXI веке стоит перестать бояться диагноза ВИЧ

С тех пор, как в 1983 году ученые открыли вирус иммунодефицита человека, прошло почти 40 лет. Сегодня диагноз “ВИЧ-инфекция” не приговор, а благодаря открытию высокоактивной антиретровирусной терапии само заболевание перешло в разряд контролируемых.

Однако страхи и предрассудки, связанные с ВИЧ и его терминальной стадией - СПИДом, живы и сейчас. Причина - в нехватке знаний. Именно это приводит к тому, что люди, получившие положительный тест, воспринимают диагноз трагически, а общество стигматизирует ВИЧ-инфицированных. В материале ТАСС - об истории возникновения вируса, поиске лекарств и опасных мифах.

История одного вируса

О страшном вирусе, пришедшем от обезьян, активно заговорили в 80-е годы прошлого века. Предполагается, что он появился в Конго еще в 60-х, а потом перекинулся с африканского континента в Америку и пошел по свету. В начале 80-х, когда стало известно о первых заболевших, никто не понимал, что происходит с людьми и как их лечить.

В 1981 году вышла первая научная статья, описывающая СПИД, а в 1983-м ученые из двух стран - из Института Пастера во Франции и Национального института рака в США - независимо друг от друга открыли вирус иммунодефицита человека, вызывающий синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД). Уже в 1985 году появился первый лицензированный тест на ВИЧ. Советские люди узнали о СПИДе одними из последних: первый случай заболевания зарегистрирован в СССР в 1986 году.

Вирус стремительно распространялся по планете: уже к 1991 году его диагностировали у десяти миллионов, а к началу XXI века СПИД унес жизни 21,8 миллиона человек.

Ученые установили, что ВИЧ - ретровирус, который поражает клетки иммунной системы и делает организм уязвимым для внешних агентов, атакующих иммунитет. Иммунодефицит, развивающийся в результате заражения ВИЧ-инфекцией, приводит к повышенному риску возникновения у человека ряда заболеваний, которым здоровая иммунная система может противостоять. ВИЧ-инфицированные заболевают туберкулезом в сто раз чаще здоровых людей. Кроме того, у них чаще развиваются онкология и оппортунистические инфекции - заболевания, вызванные условно-патогенными вирусами, бактериями или простейшими. К таким, например, относятся герпес, кандидоз и вирус папилломы человека.

На протяжении многих лет информация о смертельной опасности заболевания вызывала панику и порождала мифы. В то же время очевидная опасность болезни заставила ученых всего мира сплотиться и начать поиски эффективной терапии.

Сегодня, когда с ВИЧ-инфекцией в мире живет более 38 миллионов человек, такая терапия существует и доступна во многих странах. Речь об антиретровирусной терапии (АРВТ). И, хотя препарат для полного излечения от вируса еще не изобрели, благодаря современным лекарствам заболевание перешло в разряд полностью контролируемых. ВИЧ-положительный человек, принимая назначенные врачом препараты, живет обычной жизнью.

Путь к одной таблетке

Путь к созданию эффективных лекарств был нелегким. Поначалу, как и в случае с пандемией COVID-19, ученые пытались использовать те лекарственные средства, которые уже существовали на рынке. Тогда надежды возлагали на противораковый препарат, но они не оправдались.

Эра антиретровирусной терапии началась с регистрации в 1987 году нового препарата. Он многие годы входил в клинические рекомендации по лечению пациентов, но со временем выяснилось, что вирус способен спонтанно мутировать в организме и быстро обретать к препарату устойчивость.

Поиски действенной терапии продолжились. В начале 1990-х пришло понимание, что одной таблетки для лечения этого заболевания недостаточно: ученые стали разрабатывать комбинации различных препаратов. Появились новые лекарства из группы нуклеозидных ингибиторов обратной транскриптазы (НИОТ). Эти антиретровирусные препараты структурно схожи с органическими соединениями, входящими в состав рибонуклеиновой кислоты (РНК) и дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) - они могут конкурентно блокировать определенный фермент ВИЧ и замедлять синтез вирусной ДНК.

Дело в том, что все гены у этого вируса хранятся в РНК, а у людей - в ДНК. Поэтому для размножения вирус с помощью обратной транскриптазы должен переписать свои гены из одного формата в другой. Препараты из группы НИОТ мешают этому процессу: не дают вирусу переносить гены из РНК в ДНК.