МВД продлит срок временного пребывания иностранцам, незаконно находящимся в России

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. МВД настоятельно рекомендует иностранцам, незаконно находящимся на территории России, обратиться в подразделение ведомства для продления сроков временного пребывания. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.

"В соответствии с указом президента "О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" тем лицам, кто находится на территории РФ в нарушение установленного миграционным законодательством порядка пребывания, предоставлена возможность урегулировать правовое положение без применения предусмотренных в таком случае санкций. В этой связи лицам, не имеющим законных оснований для нахождения на территории РФ, настоятельно рекомендуется обращаться в территориальные органы МВД России по месту своего нахождения", - сказал Колокольцев, чьи слова процитировали в пресс-центре министерства.

Министр также отметил, что в отношении таких граждан и членов их семей будет принято решение о продлении срока временного пребывания, постановки на учет по месту пребывания и оформлены соответствующие разрешительные документы.

"Министерством внутренних дел РФ принимаются все необходимые меры для защиты прав и свобод иностранных граждан, их безопасности пребывания в России в условиях, связанных с распространением в мире новой коронавирусной инфекции. С учетом дефицита трудовых ресурсов в отдельных отраслях российской экономики обеспечивается возможность законного привлечения пребывающих в России иностранных граждан к осуществлению трудовой деятельности в строительстве, жилищно-коммунальном и сельском хозяйстве", - отметил министр.

По его словам, органами государственной власти во взаимодействии с компетентными органами иностранных государств принимаются меры для обеспечения возможности возвращения своих соотечественников на родину.

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