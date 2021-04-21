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Пандемия COVID-19

Меркель сочла нежелательным для образа ЕС использование вакцин без сертификации ЕМА

По словам канцлера ФРГ, то же самое касается всех вопросов, по которым Евросоюз не выступает сообща
Канцлер ФРГ Ангела Меркель EPA-EFE/Andreas Gora/POOL
Описание
Канцлер ФРГ Ангела Меркель
© EPA-EFE/Andreas Gora/POOL

БЕРЛИН, 21 апреля. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель сочла нежелательным, когда страны ЕС по некоторым вопросам не проявляют сплоченности, один из таких примеров - использование вакцин, не получивших сертификацию Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА). Об этом канцлер заявила в среду на онлайн-мероприятии, организованном фракцией Европейской народной партии в Европарламенте.

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"Мы не производим хорошее впечатление, когда, к примеру, я вижу, что некоторые члены [ЕС] применяют китайскую или российскую вакцину без сертификации в ЕМА", - сказала она, рассуждая о сплоченности стран - членов Евросоюза. По ее словам, то же самое касается всех вопросов, по которым ЕС не выступает сообща.

Меркель ранее говорила, что условие для использования вакцин в Германии - допуск со стороны ЕМА.

В настоящий момент в вакцинный портфель ЕС включены четыре препарата: компаний Pfizer, Moderna, AstraZeneca, в отношении которой ряд стран Евросоюза ввели ограничения по применению в связи с опасными побочными эффектами, а также Johnson & Johnson, которая заморозила поставки в ЕС 13 апреля из-за подозрений в наличии у этого препарата серьезных побочных эффектов.

Российский "Спутник V" в настоящее время проходит сертификацию в ЕМА. Однако в его отношении агентство проводит стандартную процедуру разрешения препарата, в отличие от западных компаний, с которыми Еврокомиссия в 2020 году заключила контракты на предзаказ вакцин. Их продукция была сертифицирована ЕМА в ускоренном порядке.

Теги
Меркель, АнгелаГерманияПандемия COVID-19
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