Меркель сочла нежелательным для образа ЕС использование вакцин без сертификации ЕМА

БЕРЛИН, 21 апреля. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель сочла нежелательным, когда страны ЕС по некоторым вопросам не проявляют сплоченности, один из таких примеров - использование вакцин, не получивших сертификацию Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА). Об этом канцлер заявила в среду на онлайн-мероприятии, организованном фракцией Европейской народной партии в Европарламенте.

"Мы не производим хорошее впечатление, когда, к примеру, я вижу, что некоторые члены [ЕС] применяют китайскую или российскую вакцину без сертификации в ЕМА", - сказала она, рассуждая о сплоченности стран - членов Евросоюза. По ее словам, то же самое касается всех вопросов, по которым ЕС не выступает сообща.

Меркель ранее говорила, что условие для использования вакцин в Германии - допуск со стороны ЕМА.

В настоящий момент в вакцинный портфель ЕС включены четыре препарата: компаний Pfizer, Moderna, AstraZeneca, в отношении которой ряд стран Евросоюза ввели ограничения по применению в связи с опасными побочными эффектами, а также Johnson & Johnson, которая заморозила поставки в ЕС 13 апреля из-за подозрений в наличии у этого препарата серьезных побочных эффектов.

Российский "Спутник V" в настоящее время проходит сертификацию в ЕМА. Однако в его отношении агентство проводит стандартную процедуру разрешения препарата, в отличие от западных компаний, с которыми Еврокомиссия в 2020 году заключила контракты на предзаказ вакцин. Их продукция была сертифицирована ЕМА в ускоренном порядке.