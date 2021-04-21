Программой кешбэка с момента запуска воспользовались более 1 млн россиян

"С момента запуска в прошлом году программой уже воспользовалось более 1 млн наших граждан, которые суммарно купили туров и проживания почти на 20 млрд рублей. Всего туристам вернулось почти 4 млрд рублей", - сообщила она.

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Программой стимулирования внутренних туристических поездок (туристический кешбэк) с момента запуска в августе 2020 года воспользовались более 1 млн россиян, туристам вернулось почти 4 млрд рублей. Об этом журналистам сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Помимо традиционных южных направлений в число популярных вошли Санкт-Петербург, Алтай, Татарстан, Пермский край, Калининградская и Тюменская области, отметила она.

"Напомню, сейчас программа продолжается, и, как мы говорили - купить тур или проживание можно до 15 июня, а отправиться в поездку - до 30 июня этого года в любой регион страны", - напомнила Догузова.

В 2020 году в рамках первых двух этапов программы российским туристам суммарно было выплачено более 1,2 млрд рублей, этой мерой поддержки воспользовались около 350 тыс. человек.

Продолжение программы до конца года поддержал президент РФ Владимир Путин, напомнила глава Ростуризма. Президент в послании Федеральному собранию 21 апреля заявил, что в РФ будет реализована программа поддержки студенческого и школьного туризма, включающая частичную компенсацию затрат на приобретение турпутевок по России. Планируется также поощрять участников молодежных конкурсов, олимпиад. По обычным турам условия до конца года будут сохранены - возврат 20% от стоимости тура, по детскому отдыху кешбэк составит 50%. Все необходимые расчеты правительство планирует произвести в ближайшее время, отмечал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Строительство и обновление отелей

Ростуризм уже в этом году запустит субсидирование процентной ставки по кредитам на строительство и обновление отелей, добавила Догузова. "Один из ключевых инструментов, которые Ростуризм запустит уже в этом году, - субсидирование процентной ставки на строительство и обновление отелей", - сказала она.

Догузова выразила надежду на то, что льготное кредитование бизнеса позволит в ближайшие годы значительно увеличить в стране количество отелей с акцентом на курортные территории, которые наиболее востребованы у российских туристов. "Мы в кратчайшие сроки проработаем расширение программы по озвученным в послании [президента РФ Федеральному собранию] направлениям", - заверила она.

По ее словам, только 10% общего номерного фонда отелей в РФ можно отнести к качественному и современному. "В стране сегодня только чуть больше 10% от общего номерного фонда можно отнести к качественному и современному. И мы видим дефицит такой инфраструктуры", - сказала Догузова.

21 апреля президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил о том, что в России в ближайшее время будет запущена программа льготных кредитов на строительство и реконструкцию гостиниц, другой туристической инфраструктуры. Ставка по таким кредитам рассчитана на 15 лет и будет составлять 3-5%.