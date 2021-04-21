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Умер экс-председатель избирательной комиссии Амурской области Неведомский

В пресс-службе ЦИК отметили, что Николай Неведомский был профессионалом своего дела

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Бывший председатель избирательной комиссии Амурской области Николай Неведомский умер 18 апреля. Об этом сообщила в среду пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

"18 апреля 2021 года ушел из жизни Николай Алексеевич Неведомский, наш дорогой коллега и друг, человек большой души, отзывчивый и проницательный", - говорится в сообщении.

"Он был верен своим идеалам и убеждениям, всегда имел активную позицию, его отличали глубокая человечность, высокий профессионализм, жизнелюбие и оптимизм. Большое место в жизни Николая Алексеевича занимало творчество. Память о нем будет жить в его произведениях и в наших сердцах", - отметили в пресс-службе ЦИК.

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