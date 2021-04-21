Эксперты: поддержка неполных семей даст позитивный эффект в долгосрочной перспективе

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Финансовая поддержка неполных семей, анонсированная президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, не только позволит повысить доходы одной самых незащищенных категорий граждан, но и позволит молодым людям в будущем смелее принимать решения о воспитании детей. Такое мнение выразили опрошенные ТАСС эксперты.

В среду президент в послании Федеральному собранию огласил ряд мер поддержки для семей с детьми. В частности, глава государства поручил с 1 июля выплачивать на детей от 8 до 16 лет, воспитывающихся в неполных семьях, по 5 650 рублей. Кроме того, в августе семьи с детьми школьного возраста получат единовременную выплату в 10 тыс. рублей. Также правительству было поручено к 1 июля подготовить целостную систему мер поддержки семей с детьми.

"Матери-одиночки у нас, к сожалению, до этого не были выделены в такую отдельную категорию, поэтому можно сказать, что это первый такой опыт, связанный с поддержкой неполных семей, в том числе и отцов. Почему сконцентрировано внимание сейчас на них - в силу того, что таким родителям приходится особо туго. Маленьким детям нужно много внимания, соответственно дополнительную работу родители брать не могут, и <...> за счет своих усилий <...> повысить доходы семьи они не в состоянии", - сказал ТАСС проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Он подчеркнул, что в те моменты, когда государство осуществляет поддержку превентивно, семьи видят, что им будут помогать и в долгосрочной перспективе. "И, соответственно, это может серьезным образом повлиять на изменение взглядов молодых людей на формирование семьи. Они не будут бояться, например, рожать детей, воспитывать детей в неполных семьях - разные жизненные обстоятельства возникают", - уточнил эксперт.

Его мнение разделяет председатель Ассоциации многодетных матерей Наталья Карпович. По ее словам, большой акцент делается на поддержку одной из самых незащищенных категорий населения - это семьи, доход которых меньше прожиточного минимума.

"Большое внимание президента обращается на неполные семьи, где есть необходимость поддержки одного из родителей, который не получает от второго родителя поддержку для ребенка. Государство определяет сегодня новую норму - введение дополнительной выплаты и рассмотрение вопроса о том, чтобы родителю не приходилось добиваться внимания к своей проблеме", - сказала она.

Другие меры поддержки

Сафонов отметил, что нужно и дальше формировать госполитику в части долгосрочной поддержки семей, в частности, необходим единый стандарт, независимо от места проживания.

"То есть это <...> уравнивание семей, независимый от места проживания уровень государственной поддержки. <...> Это переход на проактивную политику, когда не надо заявляться и просить, преодолевая препоны бюрократические. Через систему личных кабинетов уже будет информироваться семья на основе тех данных, которые собирают и органы социальной защиты, и ФНС, Пенсионный фонд, Фонд социального страхования. <...> Будут выплачиваться те пособия, которые им [семьям] положены", - сказал Сафонов.

Зампред Федерации независимых профсоюзов Росси Александр Шершуков считает, что меры, предложенные главой государства, помогут семьям, но их уровень жизни радикально не изменится. По его словам, вопрос, в первую очередь, заключается не в разовом "плече", которое подставляет государство для семей с детьми, а в том, чтобы в этой семье работающие люди могли получать достойную зарплату за свой труд.