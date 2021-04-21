Москва представит в Мадриде совместный с Петербургом туристический проект

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Москва примет участие в туристической выставке "FITUR-2021", которая пройдет в Мадриде с 19 по 23 мая, на тематическом стенде российской столицы будет представлен совместный с Санкт-Петербургом проект "Два города - миллион впечатлений". Об этом рассказала ТАСС в среду заместитель председателя комитета по туризму Москвы Татьяна Шаршавицкая на конференции по случаю открытия навигации.

"На выставке мы хотим показать миру и бизнесу, что Москва открыта и безопасна. На нашем стенде мы расскажем о совместном проекте Москвы и Санкт-Петербурга "Два города - миллион впечатлений", в рамках которого можно узнать, как интересно, доступно провести лето в двух столицах", - сказала Шаршавицкая.

Москва и Санкт-Петербург - два больших туристических направления, и оба они давно воспринимаются туристами как единое целое, в котором обе точки обязательны к посещению. Это и стало основой для создания проекта "Два города - миллион впечатлений". Целью проекта является создание платформы, на базе которой будут аккумулироваться данные о партнерских туристических продуктах обеих столиц.

"В ближайшее время будет составлен событийный календарь проекта. В него войдет открытие навигации в Санкт-Петербурге", - пояснили в пресс-службе комитета.

В прошлом году международная туристическая выставка FITUR - одна из крупнейших на европейском континенте - успела пройти до начала пандемии - в конце января в очном формате. Тогда в форуме приняли участие участие около 900 экспонентов и 11 тыс. компаний из 165 стран и регионов мира, включая Россию, представленную сразу на 17 стендах.