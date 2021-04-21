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Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Ирины Моисеевой

Министр культуры отметила, что артистка внесла значительный вклад в отечественную школу народного танца

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Заслуженная артистка РСФСР, солистка и педагог Государственного академического ансамбля народного танца им. Игоря Моисеева Ирина Моисеева, посвятив свою жизнь коллективу, внесла большой вклад в развитие отечественной школы народного танца. Такое мнение высказала в среду в телеграмме с соболезнованиями министр культуры РФ Ольга Любимова.

Моисеева умерла в среду в возрасте 96 лет в Москве. Прощание с ней пройдет 24 апреля в Большом ритуальном зале Центральной клинической больницы, сообщили в ансамбле.

"На протяжении 80 лет ее жизнь была тесно связана с легендарным ансамблем. Ирина Алексеевна внесла значительный вклад в развитие отечественной школы народного танца, ее талант и мастерство навсегда останутся в памяти коллег, учеников и зрителей", - отметила министр, слова которой привели в пресс-службе ведомства.

Любимова выразила соболезнования родным и близким артистки.

Ирина Моисеева работала в ансамбле с 1941 года и до последних дней жизни. Она была соратницей и музой балетмейстера Игоря Моисеева. После смерти супруга была председателем творческой коллегии, руководящей ансамблем.

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РоссияЛюбимова, Ольга Борисовна
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