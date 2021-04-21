В Думе опровергли сообщения об аккредитации агентства сатирических новостей "Панорама"

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Информационное агентство "Панорама", получившее аккредитацию в Госдуме, - это реально существующее СМИ, а не широко известное интернет-издание фейковых новостей. Такое пояснение ТАСС дали в пресс-службе Госдумы в среду.

"То информационное агентство, которое обозначено в списке, имеет свидетельство Роскомнадзора о регистрации и, соответственно, имеет аккредитацию в Госдуме на основании всех необходимых документов, которые для этого требуются. Речь не о том издании, о котором пишут", - сказали там.

В пресс-службе уточнили, что наименование "Панорама" весьма популярно, "из-за чего могла возникнуть путаница, что и произошло в информационном поле".

На официальном сайте Госдумы в списке аккредитованных в 2021 году СМИ ранее появилось ИА "Панорама". Такое же название носит интернет-портал, позиционирующий себя как сатирическое издание и публикующий несуществующие абсурдные новости.