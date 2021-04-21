{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минпросвещения разработало новый проект федерального стандарта среднего образования

Он предусматривает большее количество часов на практику

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Министерство просвещения РФ разработало новые параметры федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) для колледжей и техникумов, в том числе предусматривающие большее количество часов на практику. Об этом в среду сообщил первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко в своем Telegram-канале.

"В Минпросвещении разработан новый макет федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования <...>. Новый макет предусматривает <...> изменения в структуре образовательной программы (больше часов на практику, гибкость образовательных циклов)", - написал Глушко.

Помимо увеличения практических часов, в проекте предлагается выбирать виды деятельности и дополнительные квалификации, оптимизировать сроки обучения (для рабочих профессий и специальностей - до двух лет, для более технологичных - до трех лет), ввести освоение основ бережливого производства и цифровых компетенций, уточнил Глушко.

Также замминистра отметил, что в рамках проекта в этом году будут разработаны стандарты по 100 профессиям и специальностям среднего профессионального образования. С проектом можно ознакомиться на сайте Института развития профессионального образования.

Теги
Россия
Пандемия COVID-19
США рассматривают возможность передачи другим странам части доз вакцины от коронавируса
Речь идет о тех дозах, которые не понадобятся самим Штатам
Читать полностью