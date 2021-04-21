Крупнейший в Италии банк намерен отобрать лучшие томские разработки для инвестпроектов

ТОМСК, 21 апреля. /ТАСС/. Итальянский банк "Интеза" намерен создать в Томской области рабочую группу, которая в течение года будет отбирать разработки научных учреждений и компаний региона для софинансирования их промышленного производства. Об этом сообщил глава российского представительства банка Антонио Фаллико на открытии выездной сессии Веронского евразийского экономического форума в Томском политехническом университете (ТПУ).

"Мы [банк "Интеза"] со своей стороны можем положить на стол возможности сотрудничества с нашим подразделением, которое называется "Инновационный центр". Оно занимается не только приобретением стартапов, которые добились успехов в каких-то областях, мы готовы софинансировать проекты, но тут надо проделать большую работу - смотреть кто и что может, кто в какой области работает. Сегодня и вчера я встретился с людьми, которые показали большой потенциал, теперь надо переходить на конкретный уровень и смотреть, что мы можем сделать. В конце нашей сессии (форума) я хочу сделать предложение и сформировать рабочую группу, которая будет смотреть конкретные проекты, патенты и технологии, чтобы в результате был выход в практической плоскости", - сказал Фаллико.

Как сообщил на открытии сессии посол Италии в Москве Паскуале Терраччано, научные организации, и предприниматели из Италии могут сотрудничать с вузами Томской области и открывать совместные высокотехнологичные стартапы, в частности, с Томским политехом (ТПУ) по направлениям климатических исследований и водородных технологий.

"Мы провели встречу с ректором (ТПУ) Андреем Яковлевым, на которой обсудили возможности сотрудничества между Италией и Россией, в том числе на уровне университетов. Я наверняка вышлю сюда научного атташе посольства Италии в Москве, чтобы он на месте изучил все возможности изучения климатических изменений, в частности, в Арктике, и водородной энергетики. Именно здесь, думаю, у нас могут быть совместные гранты", - сказал Терраччано.

Он уточнил, что также европейской стране интересны успехи Томской области в сферах пищевой промышленности, IT и экотехнологий. В июле на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге посольство намерено познакомить делегацию из Италии, в которую войдут 50 компаний и 18 стартапов, с томскими компаниями для начала диалога о сотрудничестве в сферах биотехнологий, нанотехнологий и IT. "На "Иннопроме" мы представим нашу делегацию, у нас уже есть ряд наработок, которые нужно обсудить. И сейчас создан российско-итальянский фонд (бюджет которого 300 млн евро - прим. ТАСС) для развития совместных предприятий, и мы намерены обсудить проекты как в сельском хозяйстве, так и в сфере высоких технологий, например, связь 5G", - сообщил журналистам вице-губернатор Андрей Антонов.

ТПУ готов работать с итальянскими партнерами в сферах экологической повестки, изменений климата и всеобщей цифровизации. "ТПУ эти вызовы осознает и принимает. Также мы отчетливо видим, что в одиночку никому с ними не справиться, поэтому крайне заинтересованы в кооперации с сильными игроками. Мы готовы сотрудничать в проектах по изучению выбросов парниковых газов в Арктике, водородной энергетике, малотоннажной химии, инженерии здоровья, цифровизации", - прокомментировал журналистам врио ректора ТПУ Андрей Яковлев.

Об экспорте образования и технологий

Томск претендует на звание одного из крупнейших мировых центров по экспорту образования по одноименному нацпроекту, а также на звание экспортера технологий. Чтобы достичь этой цели, все шесть вузов города, а также академические институты интегрируются в единый Большой университет. В объединенных университетах Томска к 2035 году будут учиться 100 тыс. студентов, из которых до 40% будут иностранцами, а совокупный бюджет вузов достигнет $1,5-2 млрд больше, чем совокупный бюджет МГУ, НИУ ВШЭ и СПбГУ.